Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Artprice tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan yıllık rapora göre; dünyadaki sanat eseri satış cirosu, Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasında 2,7 milyar dolara çıkarak bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Meşhur müzayede evi Sotheby’s de 2021 satış rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesini yakaladı.

Geride bırakmaya hazırlandığımız senede 7,3 milyar dolarlık satış gerçekleştiren müzayede evi, 277 yıllık tarihinin zirvesine çıktı. Bu rakamın 31 Aralık’a kadar daha da artacağını açıklandı.

Müzayede evi “genç, teknoloji meraklısı koleksiyoncuların” satışların rekor seviyeye yükselmesine yardımcı olduğunu duyurdu.

'Geleceğin Ustaları' ödüllerine kavuştu Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”nda mükâfatlar dağıtıldı.

Sezai Karakoç hatırasına edebiyat festivali İstanbul Edebiyat Festivali, bu sene Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan ve geçtiğimiz ay vefat eden Sezai Karakoç hatırasına gerçekleştirilecek.