Koronavirüsle mücadele eden Çin'de vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler alınıyor. İlk Covid-19 vakasının çıktığı ve can kayıplarının en fazla olduğu yerler arasında olan Çin, vakaların önüne geçmek ve salgından korunmak için geçtiğimiz yıl Wuhan şehrinin tamamını karantina altına almıştı.
Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, son olarak yaklaşık 1 hafta önce karantinaya alınan 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehrinde kısıtlamalar sertleştirildi. İnsanların 2 günde bir yiyecek almalarına izin verilirken artık yiyecek almak için de evlerinden çıkmaları yasaklandı. Mühürlenen şehirde özel izni olmayan kimsenin dışarı çıkılmasına izin verilmiyor.
KARANTİNADAKİ KİŞİLER İÇİN YİYECEK HAZIRLANDI
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, bölgenin yiyecek ihtiyacını karşılamak için yakın illerle de temasa geçeceklerini açıkladı. Bölgede bulunan bir süpermarkette, karantinada olan kişiler için yiyecekler hazırlandı ve bölge sakinlerine ulaştırıldı. Bölgede, kendilerine teslimatın ulaşmadığını söyleyen sakinler ise sosyal medya aracılığıyla durumu bildirdi.
Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka ve 4 bin 636 can kaybı kaydedildi.
Çin’de karantinayı delen sürücülere hapis cezası Vakaları sıfıra indirmek için mücadele eden Çin, karantina önlemlerini sıklaştırırken sokağa çıkma yasağını delen sürücülere de "hapis" cezası vermeye hazırlanıyor.
İtalyan sağlık yetkilileri karantina kurallarından endişeli Koronavirüsle mücadele yaklaşık iki yıldır devam ediyor. İtalyan sağlık yetkilileri, hükümete Covid-19 karantinalarının ve kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda çağrıda bulunarak bu karantinaların günlük hayatı felce uğratabileceği ve ülkede salgının başlangıcında yaşanan kaosun yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.