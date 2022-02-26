Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’ya askeri harekât emrinin ardından işgalin üçüncü gününde Rus ordusu başkent Kiev’e dayandı. Genel seferberliğin ilan edildiği ülkede Kiev dahil bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yaparken Zelenskiy, sığnaktan AB üyesi ülkelerin liderlerine "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek veda etti.

Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kilitlenmişken ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz cevap verdiği iddia edildi.

'KAÇMAYACAĞIM, ÜLKEMİN BAŞINDAYIM'

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Zelenskiy, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

Öte yandan İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Brüksel'deki olağanüstü zirveye bir sığınaktan katıldığını ve "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini söyledi.

'ZELENSKİY VEDA ETTİ'

Başbakan Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü toplandığı zirve sonrası açıklamada bulundu.

Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, Zelenskiy'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, toplantının bitişinde, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini anlattı.

Zelenskiy: Bu gece zor geçecek, Kiev kaybedilmemeli Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu gecenin Ukrayna için zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy'den gövde gösterisi: Buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" açıklamasını yaptı.