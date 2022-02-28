Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle batılı ülkeler Rusya'ya karşı ekonomik ve hava ambargoları uygulamaya devam ediyor. Rus hükümeti tarafından, bu ambargolar nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağı ifade edildi. Rus yetkililer Cenevre'de önümüzdeki Salı günü gerçekleşmesi planlanan toplantıya mevcut durumda Lavrov ve heyetinin katılamayacağını belirtirken BM'ye, Rus heyetinin Cenevre'ye ulaştırılması konusunda çağrı yapıldı.

Amerikan kargo devleri Rusya sevkiyatlarını askıya aldı Amerikan kargo şirketleri FedEx ve UPS, Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatların askıya alındığını duyurdu.

Ukrayna'dan Rusya'ya 'soykırım' davası Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini bildirdi.