Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Rusya Maliye Bakanlığı; Ülkede döviz ve altın alım işlemlerinin mali kural çerçevesinde durdurulduğu bildirildi.

Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini açıklamıştı.

NTV'nin haberine göre; Rublenin dolar karşısındaki değer kaybı da artarak devam ediyor. Dolar/ruble yüzde 10'luk artışla 116 seviyesinden işlem görüyor.

MOSKOVA BORSASI HALEN KAPALI

Yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.

Çin, Rusya'dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istedi ABD istihbaratının, Çin'in Rusya'dan Ukrayna saldırısını Pekin Kış Olimpiyatları bitinceye kadar ertelemesini istediği bilgisine ulaştığı iddia edildi.

Moody's'ten Rusya kararı: Kredi notu B3'e düştü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın kredi notunu Baa3'ten B3'e düşürdü.

Putin'in tek çıkış yoluyuz! Rusya'nın ticareti Türkiye'ye akacak Avrupa’nın ticaretini kestiği Rusya, Türkiye pazarına yönelecek. Sektör temsilcileri, Rusya’nın yıllık 250 milyar dolar ithalatında Türkiye’nin payının artacağını ifade ediyor. En güçlü sektörler olarak makine, gıda ve kimya ürünleri öne çıkıyor.