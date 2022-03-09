Türkiye Gazetesi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal Herzog, 2008'den bugüne İsrail'den Türkiye'ye gerçekleşecek ilk üst düzey ziyaret için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

UMARIM DİYALOĞU DERİNLEŞTİRİR

Herzog, uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada, "Eşim Michal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle göreve başladığımdan bugüne yürüttüğümüz diyaloğu geliştirmek üzere, Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye ile ilişkiler, İsrail ve bölgenin çıkarına. Umarım ki bu ziyaret İsrail ve Türkiye arasındaki diyaloğu derinleştirir." ifadelerini kullandı.

KOLAY OLMAYAN ANLAR YAŞADIK

Uzun bir aradan sonra İsrail'den Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiğine dikkati çeken Herzog, "İsrail ve Türkiye ilişkileri son yıllarda inişler-çıkışlar, kolay olmayan anlar yaşadı. Ancak ilişkilerimizi yeniden başlatmalı, devletler arasında saygı çerçevesinde ölçülü ve dikkatli bir biçimde inşa etmeliyiz." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, "Her zaman Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanların bölgemizde barış içinde yaşayacağı, halklara refah ve mükemmel hayatlar sunacağı vizyonuma vurgu yapıyorum." ifadesini kullandı.

DERİN BİR DİYALOG BAŞLAYACAK

Türkiye ziyaretinin İsrail Başbakanı Naftali Bennnett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve bakanlıklarıyla koordine halinde olduğunu aktaran Herzog, "Umarım ki ziyaretimin ardından Türkiye ile ciddi bir süreç, farklı düzeylerde derin bir diyalog başlayacak. Sonunda da, umarım ki ilişkilerimizde ilerleme ve olumlu sonuçlar göreceğiz." diye konuştu.

'BARIŞ GELECEK İŞBİRLİĞİ'

"Uluslararası düzen sarsılırken, bölgemizde istikrar ve ortaklığın sürdürülmesi iyi ve önemli." diyen Herzog, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyaretlerde de buna vurgu yaptığını söyledi. Öte yandan, Herzog'un uçağının gövdesi, İbranice ve Türkçe "barış, gelecek, işbirliği" yazılarıyla süslendi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

YAHUDİ CEMATİYLE BULUŞACAK

İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak.

NETANYAHU'NUN POLİTİKALARI

İki ülke arasında ilişkiler, İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması üzerine yaşanan gelişmelerle zarar görmüştü.

Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşınması kararını vermesinin ardından düzenlenen protestolara müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

Netanyahu yönetimi, sertlik yanlısı politikalarında ısrar etmişti.

EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİRİLDİ

Ankara, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i istişareler için Ankara'ya çağırmış, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in da bir süre ülkesine dönmesini istemişti.

Kısa süre sonra tarafların talebi üzerine, Türkiye Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nu, İsrail de İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi geri çekmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik temsil maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.

İSRAİL'DEKİ HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ

İsrail'de 23 Mart 2021'de yapılan erken seçim sonrası koalisyon görüşmeleri uzun süre devam etmişti. Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı.

Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi Bennett'e devretti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti. Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.