Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov müzakere süreçlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Lavrov "Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek" dedi. Lavrov ayrıca "Ukrayna ile barış görüşmeleri zor ama uzlaşma konusunda umut var" derken "Ukrayna ile bazı formüller üzerinde anlaşmaya yakınız" dedi.

Lavrov Ukrayna ile barış görüşmelerinin kolay olmadığını söyledi ancak uzlaşma için umut olduğunu da sözlerine ekledi.

Lavrov "Müzakerecilerimiz tarafından verilen değerlendirmeler bana rehberlik ediyor. Müzakerelerin bariz nedenlerden kolay olmadığını söylüyorlar. Ancak yine de bir uzlaşmaya varma umudu var" dedi.

Yaşanan mevcut krizin dünyaya etkisine de değinen Lavrov, "Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek" dedi.

‘UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELER YAVAŞ VE ZOR İLERLİYOR’

Interfax'a konuşan Rus müzakereci Vladimir Medinsky, "Ukrayna ile görüşmeler yavaş ve zor ilerliyor. Rusya samimi bir şekilde en yakın zamanda barış istiyor" dedi.

Medinsky, "Rusya, barışçıl, özgür, nötr, bağımsız ve NATO üyesi olmayan bir Ukrayna istiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukraynalı gazeteci ile tartıştı Antalya'daki 3'lü zirve sonrası Ukraynalı bir gazeteci Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a "Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?" şeklinde bir soru sorunca Lavrov "Burada basın konferansyı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter" diye cevap verdi.

Lavrov’dan ‘nükleer savaş’ açıklaması Türkiye’nin girişimleri ile Antalya’da gerçekleştirilen kritik zirveden ateşkes konusunda karar çıkmazken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş çıkacağına inanmadığını söyleyerek “Dengeli diplomatik çözümler için hazırız” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da gerçekleşen kritik zirve sona erdi. Zirvenin sona ermesiyle peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, zirve sonrası yeniden görüşmeye açık olduklarını belirtti. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un taleplerini “Teslimiyet listesi” olarak yorumladı.