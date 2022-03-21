Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 26 gündür sürüyor. Rus ordusunun ilerleyişine karşı Ukrayna yoğun bir direniş gösterdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 26 gündür sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'tan bu yana 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'tan bu yana 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya’ya ait 498 tank, bin 535 zırhlı askeri araç, 240 topçu atış sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45 hava savunma sisteminin imha edildiğini belirten bakanlık, 97 uçak, 121 helikopter, 24 insansız hava aracı, 969 araç, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 13 özel teknik ekipmanın da imha edildiğini duyurdu.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.

Rusya Ukrayna krizi fiyatlara yansıdı: Petrol son 14 yılın zirvesine çıktı! ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandığı haberleri fiyatlara yansıdı. Arz tedarikinin sekteye uğrayacağı endişesinin hakim olduğu petrol piyasasında fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.