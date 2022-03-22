Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı, pazar akşamı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de vurulan alışveriş merkezinin (AVM) roketatar sistemleri için depo olarak kullanıldığını ve bu nedenle vurulduğunu açıkladı. Saldırıda 8 kişi öldü. Rusya, roket saldırısının görüntülerini de paylaştı.

Ukrayna Devet Acil Durum Hizmetleri, saldırıda hayatını kaybedenlerinin sayısının 8 olduğu açıkladı.

SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Devet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun başkent Kiev’deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin de yaralandığını bildirdi ancak olaydan kısa süre sonra hayatını kaybedenlerinin sayısının 8 olduğu açıklandı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı’nın AVM’ye düzenlenen roket saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin bir füze depolama alanı olarak kullanıldığını bu nedenle vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'da askeri eğitim merkezi vuruldu Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezinin vurulduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanı Konaşenkov, "100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan çarpıcı iddia: Ukrayna ABD’ye saldırı planlıyor Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Kiev milliyetçi rejimi, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırıları ‘Rus silahlı kuvvetlerinin hedefli saldırısı’ olarak sunmayı planlıyor” dedi.

Rusya Savunma Bakanı'ndan gönüllü asker açıklaması Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, Rusya adına Ukrayna'da savaşmak isteyen ve çoğunluğunun Orda Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü asker başvurusu aldıklarını açıkladı.