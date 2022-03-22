Türkiye Gazetesi

Ukrayna Ortodoksları, 2014’te Rusya tarafından Kırım’ın ilhakı, Donbass'taki Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarının da tanınmasına yeterli tepki göstermemesi üzerine Sovyetler Birliği döneminden beri bağlı oldukları Moskova Patrikliği’nden uzaklaşmaya başladı. Ukrayna Ortodoks Kilisesi 2019’da Rus kilisesinden bağımsızlığını ilan etti.

Ukraynalı piskoposlar, Ukrayna’ya karşı yapılan askeri saldırının kınanmasını istedi ama Kirill buna yanaşmadı. Bunun üzerine çoğu Ukraynalı piskopos, ayinleri sırasında Kirill'i anmayı bıraktı.

Miami Üniversitesi Karşılaştırmalı Din Profesörü Scott Kenworthy, The Conversation haber sitesinde yayımlanan makalesinde, Kirill’in kilisenin birliğini korumanın bir yolu olarak Rusya'nın eylemlerini desteklediğini ama ortaya tam tersi bir sonuç çıktığını ifade etti.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.