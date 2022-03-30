Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizi 1 ayı aşkın süredir devam ederken savaş, enerji ve gıda sorununa neden oldu ve bu durum tüm dünyayı etkisi altına aldı. Enerjide piyasalarında yaşanan dalgalanmalar akıllara 'Gaz fiyatlarını ne kadar arttıracak ?' veya 'Petrol, akaryakıt fiyatları daha ne kadar artacak?' sorularını getirirken buna bir de gıda sorunu eklendi.

Ayçiçek yağı, buğday ve mısır ihracatının yüzde 75'i Karadeniz'den tedarik edilirken savaşın etkisiyle tüm dünyada 'gıda krizi yaşanacak mı?' sorusu akıllara geliyor. Ukrayna'da yaşanan savaşın sorumlusu olarak gösterilen Rusya'ya ise saldırgan tavırları nedeniyle her geçen gün tepkiler artıyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'yı gıda güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.

'SİVİLLER AÇLIKTAN ÖLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA'

Sherman, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, "Ukrayna'daki savaşın ve küresel gıda güvenliğine etkilerinin tek sorumlusu Rusya." dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından kuşattığı Mariupol'daki sivillerin açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Sherman, "İnsanlar içme suyu için kar eritiyor. Rusya'nın bombalarından saklanan bir anne muhabirlere 3 kızını günlük sadece 1 kaşık bal ile beslediğini söyledi. Kent yetkilileri insanların açlıktan ölmeye başladığını söylüyor." dedi.

'DÜNYAYI BESLEYEN MARİUPOL ÖLÜYOR'

Sherman, Putin'in savaşın küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısını yaptı ve , "5 hafta önce tahıl ihracatıyla dünyayı besleyen Mariupol sakinleri bugün Başkan Putin'in savaşı yüzünden ölüyor." şeklinde konuştu.

'94 GIDA GEMİSİNİN AKDENİZ'E ULAŞMASINI ENGELLİYOR'

Rusya'nın Karadeniz'de ürün taşıyan en az 3 sivil gemiyi bombaladığını belirten Sherman, "Rus donanması, Ukrayna limanlarına erişimi engelleyerek tahıl ihracatını kesiyor. Dünya pazarı için gıda taşıyan yaklaşık 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engelliyorlar." dedi ve ekledi:

Sherman, "Karar sadece ama sadece bir kişinin elinde. Vladimir Putin bu savaşı başlattı, küresel gıda krizine neden oldu ve tüm bunları ancak o durdurabilir."

BM GÜVENLİK KONSEYİNDE RUSYA TARTIŞMALARI

Rusya, BM Güvenlik Konseyinde, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla küresel gıda krizine neden olmakla suçlanırken İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodword, "Rusya'nın savaş konusundaki iştahıyla dünyanın masasındaki yemeği elinden alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Fransız Büyükelçi Nicolas de Riviere ise Rusya'yı dünya genelinde kıtlık riskini artırmakla suçladı.

RUSYA VE ÇİN BATI'YI SUÇLADI

Rusya ve Çin ise küresel gıda pazarındaki çalkantılardan Batı'nın yaptırımlarını ve ekonomik ambargosunu sorumlu tutarken Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise söz konusu suçlamalara, "küresel gıda pazarındaki çalkantının Batı'nın Rusya'ya yönelik dizginsiz yaptırımlardan kaynakladığı" ifadelerini kullandı.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing ise küresel enerji, gıda ekonomi, ticaret ve finansal piyasalardaki dalgalanmadan (Batı'nın) "gelişigüzel yaptırımlarını" sorumlu tuttu. Dai Bing, yaptırımlar ve ekonomik ablukaların gıda güvenliği ve tedarik zincirlerini etkileyerek fiyatları artıracağını belirtti.

'EKMEK SEPETİNDEN EKMEK BEKLEYEN KONUMUNA'

BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley ise Ukrayna'nın tahıl ihracatıyla dünyanın "ekmek sepeti" konumundayken şu an "ekmek sırasında bekleyen" durumuna düştüğünü belirterek, savaşın sadece Ukrayna'yı etkilemekle kalmayıp, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş boyutta küresel sonuçlarının olacağı uyarısını yaptı.

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