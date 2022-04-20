Türkiye Gazetesi

İklim değişikliği nedeniyle, dünyanın karbon salınımını 2030 yılına kadar yarı yarıya düşürmesi gerekiyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin son raporu ise fosil yakıtlar nedeniyle dünyanın karbon bütçesinin hızla tükendiğini, emisyonların hızla keskin şekilde düşürülmesi ve yeni fosil yakıt yatırımı yapılmaması gerektiğini ortaya koydu.

Tamamıyla elektrikli 62 metre uzunluğundaki Asahi, Nisan ayı sonunda Tokyo Körfeni'ne açılacak.

100 ELEKTRİKLİ ARACIN BATARYA KAPASİTESİNE SAHİP

Alışılagelen yük gemilerine kıyasla daha az gürültü ve titreşime yol açan Asahi bünyesinde daha fazla mürettebatı barındırabiliyor.

Toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.

Sıfır emisyona sahip Asahi'nin üretim projesi sahibi e5 Lab, yakın gelecekte elektrikli feribotlar ile hidrojenle çalışan yakıt pilli römorkör geliştirmeyi hedefliyor.

Sıfır emisyonlu enerji sistemine geçiş, küresel ekonomiye 25 yılda 26 trilyon dolar kazandıracak İklim değişikliğiyle mücadelenin global bir kriz haline gelmemesi için hükümetler önlem alıyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gelecek 25 yılda net sıfır emisyona sahip enerji sistemine geçişin, küresel ekonomiye 26 trilyon dolar fayda sağlayacağı öngörülüyor.

Hindistan sıfır emisyon için tarih verdi: Hedef 2070 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık 2’inci nüfusuna sahip olan Hindistan, atmosfere en çok karbon salan ülkelerin başında geliyor. Hindistan açıklama yaparak sıfır emisyona geçiş takvimini açıkladı. Başbakan Narendra Modi, ülkenin 2070 yılı itibarıyla atmosfere saldığı emisyonu sıfırlama hedefi olduğunu belirtti.

​ İGA'dan sıfır emisyon taahhüdü İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI) başlattığı ve 238 havalimanının yer aldığı 2050 yılına kadar “Net Sıfır CO2 Emisyonu” taahhüdüne katıldı.