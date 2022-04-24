Türkiye Gazetesi

48,7 milyon seçmenin olduğu ülkedeki ikinci turda, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen yarışacak. Seçimin galibi beş yıl boyunca Fransa'yı yönetecek. Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahminî sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmî sonuçlar ise 27 Nisan'da Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak. Yapılan son anketlerde Macron, üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olan Le Pen karşısında on puan önde çıktı. Macron, oyunu kullandıktan sonra başkent Paris'e gelip sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından seçmenleriyle Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs de Mars alanında veya Invalides Meydanı’nda buluşması bekleniyor. Le Pen ise Paris'te taraftarlarıyla bir araya gelecek.

Macron: Le Pen seçilirse Fransa'nın zor yarınları olacak Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Emmanuel Macron ile aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, pazar günü kozlarını paylaşacak. Macron, rakibinin seçilmesi halinde Fransa'yı kötü günlerin beklediğini söyledi.

Fransa'da seçim öncesi gerilim: Macron ve Le Pen karşı karşıya geldi Fransa cumhurbaşkanı Macron ve aşırı sağcı aday Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi ve ikili arasında gerilim yaşandı. Kamuya açık alanlarda başörtü yasağı getirileceğini vaat eden Le Pen'e Macron tepki gösterdi ve 'Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız' dedi.