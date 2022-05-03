Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimini durdurmak için Batılı ülkelerden Rusya’ya yaptırımlar gelmişti. Rusya tüm bu yaptırımlara karşı savaşı sürdürüyor. Moskova yönetimi ayrıca yaptırımlara karşı misilleme olarak hamle yaptı ve Rus gazını Ruble ile ödeme zorunluluğu getirdiklerini açıklamıştı.

AB enerji bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel’de Rus gazı ve AB’nin enerji arzı hakkında görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Fransa Çevresel Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili ve AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson basın toplantısı düzenledi. Simson, ruble ile ödemenin ‘yaptırım ihlali’ olacağını söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinin enerji Bakanları, doğalgaz konuşmak için bir araya geldi ve AB yetkilileri Rusya'nın Ruble ile doğalgaz satışı şartına ‘yaptırım ihlali’ olacağını vurguladı.

Pompili, toplantıda ele alınan ana konunun AB’nin enerji arzı olduğunu bildirdi ve Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, "Gazprom’un tek taraflı bir kararla Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını kesmesini şiddetle kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Tüm taraflar anlaşmalarda yüklendikleri sorumlulukları yerine getirmelidir” dedi.

‘YAPTIRIM İHLALİ’ OLACAĞINA VURGU YAPTI

AB Enerji Komiseri Simson, Ruble ile doğalgaz alımının "yaptırım ihlali" olacağını vurguladı. Hiçbir Avrupa ülkesi ya da şirketinin ruble ile Rusya'dan doğalgaz alımında bulumadığını söyledi.

Moskova yönetimi doğalgaz için Ruble ile ödeme zorunluluğu getirdiklerini açıklamıştı. Buna göre Rus Gazprombank'a dolar ya da euro yatırılması isteniyor. Bu paranın rubleye çevrilmesi ile satış gerçekleşiyor.

‘YAMAL BORU HATTINDA AKIŞ DURDU’

Batı ülkeleri ise Moskova'nın talebini "sözleşme ihlali" olarak değerlendiriyor. Öte yandan Rus gazını Polonya üzerinden Almanya'ya taşıyan Yamal boru hattında akışın durduğu açıklandı.

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