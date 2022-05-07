Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. ayında iki ülke arasında sular durulmazken savaşın durması için yapılan müzakereler sonuç vermemiş ve Rusya saldırtılarına devam etmişti. Hala daha Ukrayna'daki birçok yerleşim yerlerini vuran Rusya saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna ise saldırılar karşısında tüm gücüyle direniyor ve topraklarını korumak için saldırılara karşılık veriyor. Milyonlarca insanın Ukrayna'dan göç ederek başka ülkelere gittiği savaşta binlerce sivil hayatını kaybetti. Savaş devam ederken Ukrayna ordusu bugün Yılan Adası'na havadan operasyon gerçekleştirdi

GEMİ HAVA OPERASYONUYLA VURULDU

Operasyonda Rusya'nın hava savunma sistemleri hedef alınarak vuruldu. Bunun üzerine Ukrayna ordusundan bir açıklama daha geldi ve yine Karadeniz’de kilit nokta haline gelen Yılan Adası'nda Rusya'nın demirlediği Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yılan Adası’na demir atan Rusya donanmasına ait bir geminin vurulduğu ve geminin hava saldırısı ile etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

RUS ORDUSUNUN KAYIPLARI AÇIKLANDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşta Rusya’nın 25 bin 100 askerinin öldürüldüğünü, bin 122 tankın, 2 bin 713 zırhlı askeri aracın, 199 uçağın, 155 helikopterin ve 11 geminin imha edildiği ifade edildi.

Ukrayna açıkladı: Yılan Adası'nda Rusya hava savunma sistemi vuruldu Ukrayna ordusu Yılan Adası’nda konuşlanan Rusya’ya ait hava savunma sistemlerini hedef alarak operasyonla beraber vurdu.

Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 24 bin 900'e ulaştığını aktardı.

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