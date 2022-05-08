Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 74 gündür devam ediyor. Rus ordusu sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Rus ordusuna ait 5 Mart'ta Ukrayna ordusu tarafından düşürülen savaş uçağının enkazının görüntüleri ortaya çıktı.

‘UÇAK EVE DÜŞTÜ’

Uçağın düştüğü yerin yanındaki evde yaşayan Aleksey Petro saldırı yanında yaşadığı büyük korkuyu anlatarak, "Uçak, eve düştü. Parçalar her yere uçtu. Uçağın parçaları eve zarar verdi. Olay bir kaç saniyede oldu. Bodruma kaçtık. Hepimiz korkmuş halde dışarı çıktık. 6 evde yangın çıktı. Evdeki yangını söndürmek için su doldurmaya başladık ve yangını söndürdük. Olayda 1 kişi öldü. Yardımcı pilot öldürüldü, kaptan pilotta esir alındı" ifadelerini kullandı.

PİLOTUN ESADLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Uçak pilotu Aleksandr Krasnoyarsk'un ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esadla çekilmiş fotoğrafı...

Ukraynalı bir kadın da, "Uçaklar her zamanki gibi uçuyordu. Saklanmaya başladık. Kocam burada oturuyordu. Uçak düştü ve her şey yanmaya başladı. Ne diyebilirim ki? Keder ve hepsi bu" dedi.

Uçak pilotu Aleksandr Krasnoyarsk'un ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esadla çekilmiş fotoğrafları olduğu ortaya çıkmış, Rus pilotun Suriye'de uzun süre görev yaptığı öğrenilmişti.

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'ye asker taşıyan Rus uçaklarına hava sahasını kapattık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara, Moskova ile de görüşülerek Türk hava sahasının kapatıldığını söyledi.

Rus uçakları yatakhaneyi vurdu: 3'ü çocuk 5 ölü Ukrayna’nın Çernigiv şehrinde bombalanan bir yatakhanenin enkazında 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ukrayna: Rus uçakları, yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını vurdu Ukrayna'nın Mariupol şehrinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Mariupol Belediye Meclisi, Rusların yüzlerce sivilin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.