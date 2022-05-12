Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Umman’a gitti. Ülkesinin Avrupa’da savaş istemediğini söyleyen Lavrov, Rusya'yı yenilgiye uğratmanın gerekliliğinden bahsedenin de Batı olduğunu sözlerine ekledi.

Russia Today'in (RT) internet sitesinde yayımlanan habere göre, Lavrov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Umman'da Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ikili, 24 Şubat'ta Moskova'nın askeri müdahalesinin ardından patlak veren Ukrayna krizinin yansımalarını ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Umman'da Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile görüştü.

Lavrov görüşmede, "Ummanlı dostlarımıza Ukrayna'daki Rus askeri operasyonunun gelişmeleri hakkında bilgi verdik." diyerek, Umman'ın Ukrayna krizi konusundaki tutumunun yapıcı olduğuna ve ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı olduğuna inandıklarını dile getirdi. Lavrov, "Avrupa'da savaş istemiyoruz. Ancak Rusya'yı yenilgiye uğratmanın gerekliliğinden bahseden Batı'dır." dedi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre de Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Lavrov ile görüşmesinde ülkesinin Ukrayna-Rusya krizinde müzakerenin önemini vurgulayan Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası çabaları desteklediğini ifade etti.

Busaidi, "Umman, Ukrayna'daki durumu büyük bir ilgiyle takip ediyor ve tüm tarafları durumu ağırlaştırmamak için itidalli olmaya ve farklılıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyor." diye konuştu.

İKİLİ UKRAYNA-RUSYA KRİZİNİ ELE ALDI

Öte yandan Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u başkent Muskat'ta makamında kabul etti. Kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya krizi ele alındı.

Sultan Said, söz konusu krizin uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalmanın ve siyasi anlaşmaya varmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.



İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Lavrov'a 'özür' çağrısı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" ifadeleri nedeniyle, sözlerini geri alması ve özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Lavrov'dan 9 Mayıs açıklaması: Herhangi bir tarihe ayarlı değiliz Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedeflediği iddialarına cevap verdi. Lavrov, “Ukrayna operasyonlarının 9 Mayıs Zafer Bayramı hedefi yok” dedi.

