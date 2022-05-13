Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemeleri durumunda başvurularına destek vereceklerini açıkladı.

ABD DESTEK VERECEK

Psaki, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in ülkelerinin "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini” bildiren ortak açıklamasını değerlendirdi. "ABD, başvurmayı seçmeleri durumunda Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek verecektir." ifadesini kullanan Psaki, söz konusu ülkelerin seçimlerine saygılı olacaklarını belirtti.

Psaki, Finlandiya ve İsveç'in hem ABD hem de NATO'nun yakın bir ortağı olduklarına işaret ederek, "NATO üyesi olmadan bile ordularımız yıllardır birlikte hareket ediyor." dedi.

Son dakika: Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gidiyor Son dakika: Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı Rusya için kesinlikle bir tehdit oluşturacak" dedi.