Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya’nın kuzeydoğusundan deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
DİĞER EYALETLERDE DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi. Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki "Dai-içi" ve "Dai-ni" ile İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.
Japonya Fukuşima'da 7,3 büyüklüğünde deprem (Japonya deprem haberi)
Japonya'da Fukuşima şehri yakınlarında 7.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Çin ve Japonya depremle sarsıldı Çin ve Japonya depremle sarsıldı. Çin'de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Japonya depreminin şiddeti de 6,7 olarak ölçüldü.