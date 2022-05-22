Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi alan Covid-19 2 yılın ardından yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlamış ve pandemi kısmen bitmişti. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgını tam bitti derken bir yenisi daha geldi. 'Maymun çiçeği' virüsü birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de görüldü ve uzmanlar bu virüs hakkında oldukça dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan da bir açıklama geldi. Biden, Güney Kore temaslarını tamamladı. Ülkeden ayrılmadan önce Osan Hava Üssü’nde konuştu ve Virüsün yayılması durumunda bunun önemli sonuçlar doğuracağını ifade ederek virüsün yayılım seviyesiyle ilgili bana bilgi verilmedi fakat herkes bunun hakkında endişelenmeli” dedi.

Biden ayrıca, hangi aşının virüse etki edebileceği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi. Biden, açıklamalarının ardından Asya'daki temaslarını sürdürmek üzere Japonya'ya gidecek.

EN AZ 12 ÜLKEDE 80'DEN FAZLA VAKA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmada devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında yaptığı açıklamada, "En az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı" ifadelerini kullandı. DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: New York’ta ilk vakaya rastlandı ABD'nin New York eyaletinde bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı açıklandı. Açıklamada söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisinin başlandığı belirtildi.

Uzmanından uyarı: Maymun çiçeği virüsüne karşı kritik 2 önlem Çiçek hastalığı aşısının, maymun çiçek virüsü hastalığına karşı yüzde 85 oranında etkili olabileceğini belirten Doç. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu, virüse karşı sosyal mesafe ve temasa dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Hızla yayılıyor: Uzman isimden Türkiye için maymun çiçeği virüsü açıklaması Dünya maymun çiçeği virüsü alarmında… İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de tespit edilen virüs birçok ülkeye yayıldı. Vakalar hızla artarken, Prof. Dr. Hakan Oğuztürk maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı. Oğuztürk, “Benim şahsi kanaatim, Türkiye özeli için de konuşacak olursam; şu an itibariyle panik yapacak bir durum söz konusu değil” dedi.