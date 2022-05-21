Türkiye Gazetesi

İki yıldır dünyayı pençesine alan koronavirüsün ardından maymun çiçeği vakalarının artması dünyada kaygıya neden oldu. Peki, virüs nasıl bulaşıyor, belirtileri neler? İşte uzmanından konuyla ilgili önemli açıkalamalr…

BİRÇOK ÜLKEDE TEYİT EDİLMİŞ VAKALAR VAR

-Maymun çiçeği ortopoks virüsü tarafından meydana gelen Batı/Orta Afrika’da endemik bir virüs hastalığıdır. Son yıllarda hayvanların seyahat ve ithalatıyla bağlantılı vakalar bildirilmiştir.

-Şu anda rapor edilen vakalar, yaklaşık %1'lik daha düşük bir ölüm oranı ile ilişkili olan Batı Afrika maymun çiçeği türüne aittir.

-İngiltere, İspanya ve Portekiz’de maymun çiçeği vakaları bildirmektedir. İsveç, İtalya, Belçika, ABD ve Kanada'dan izole edilmiş teyit edilmiş vakalar bildirilmektedir. Bu vakaların çoğu, Batı/Orta Afrika'daki endemik bölgelere seyahat etmekle bağlantılı değildir ve bu bölgelerdeki topluluklar arasında yerel bulaşma olma olasılığı giderek artmaktadır.

ÇİÇEK HASTALIĞIYLA BENZER TABLİ OLUŞTURUYOR

-Maymun çiçeği virüsü, dünyada aşılama sayesinde artık görülmeyen çiçek hastalığına benzer bir klinik tablo oluşturur. Çiçek hastalığına kıyasla daha düşük bir ölüm oranlarına sahiptir.

- Yakın temasla kişiler arasında bulaşma zincirleri olduğu görülmektedir. Maymun çiçeği semptomları, maruziyetten 5-21 gün sonra (ortalama 6-16 gün) ateş, halsizlik, lenf bezlerinde şişlik ve ağrı ve baş ağrısı ile başlar.

-İlk belirtilerden 1-5 gün sonra, genellikle yüzde veya genital bölgede başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, özellikle kol ve bacaklara yayılan bir döküntü gelişir.

-Enfeksiyon, maymun çiçeği cilt lezyonları veya kabukları ile doğrudan temas, kontamine giysiler veya çarşaflar ile temas veya damlacık iletimi yoluyla yayılabilir.

- Spesifik bir tedavisi olmayan hastalık hakkında önümüzdeki süreçte hastalık ve bulaş yolları hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.

Hızla yayılıyor: Uzman isimden Türkiye için maymun çiçeği virüsü açıklaması Dünya maymun çiçeği virüsü alarmında… İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de tespit edilen virüs birçok ülkeye yayıldı. Vakalar hızla artarken, Prof. Dr. Hakan Oğuztürk maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı. Oğuztürk, “Benim şahsi kanaatim, Türkiye özeli için de konuşacak olursam; şu an itibariyle panik yapacak bir durum söz konusu değil” dedi.

7 SORU 7 CEVAP l Git gide yayılıyor... Maymun çiçeği hastalığı hakkında ne biliyoruz? Dünya, çiçek virüsünün bir türü olan ‘maymun çiçeği’ hastalığı ile alarmda… İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsünün farklı ülkelere de sıçraması endişeleri artırıyor. Afrika kökenli virüs hızla yayılıyor. ABD, Kanada, Fransa, Belçika, Portekiz, İtalya, İsveç, Avustralya, Almanya ve İsrail virüs vakalarını resmi olarak bildirenler arasında. Virüsün yeni bir salgına yol açıp açmayacağı tartışılıyor. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, neden olur, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü? Tedavisi ve aşısı var mı? İşte salgın korkusu oluşturan virüs hakkında merak edilen sorular ve cevapları…

Dünya alarmda: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen ve dünya genelinde hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, 4 ülkede daha görüldü. Bugüne kadar 7 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü; Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya'ya da sıçradı.