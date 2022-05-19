Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 137 bin 730 Kovid-19 testi yapıldı. Bu kişilerden 1.485'inin testi pozitif çıktı. Bir günde dört kişi Covid'den can verdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 663 bin 432 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

DSÖ'den korkutan açıklama: Covid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, bazı bölgelerde koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekerek, virüsün ne şekilde mutasyona uğradığını anlamanın giderek zorlaşmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 3 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka ve vefat sayılarında beklenmedik artış Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 7 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi.