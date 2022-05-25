Türkiye Gazetesi

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryushchenko, konuya ilişkin açıklamasında, cesetlerin çürüdüğünü ve mahalleye kötü kokunun yayıldığını belirtti.

Mariupol'deki enkazı temizleyen işçilerin 200'den fazla ceset bulduğunu söyledi. Liman kentinin belediye başkanının danışmanı Petro Andryushchenko, işçilerin Mariupol'da çöken bir apartmanın bodrum katında çalışırken cesetleri bulduğunu açıkladı. Andryushchenko, cesetlerin çürümekte olduğunu ve pis kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.

Cesetlerin ne zaman bulunduğu açıklanmazken, olay, kurbanların sayısı itibarıyla "en ölümcül" saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

RUSYA 3 BİNDEN FAZLA HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Zelenski, Rus ordusunun 24 Şubat'ta Ukrayna’yı işgaline başladığından bu yana ülkeye 2 bin 275 ayrı füzeyle bin 474 füze saldırısı düzenlediğini ve çoğu saldırının sivil hedeflere isabet ettiğini söyledi. Rusya’nın bu süre içinde 3 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna'da bugüne kadar toplam 3 bin 930 sivilin öldüğünü ve 4 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Sivillerin çoğunun bombardıman, füze ve hava saldırıları nedeniyle öldüğünü bildiren organizasyon, gerçek rakamların “önemli ölçüde daha yüksek” olduğunu duyurdu.

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