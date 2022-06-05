Türkiye Gazetesi

Kullanımında son zamanlarda büyük artış görülen elektrikli scooterlar genellikle takılan kulaklıkla bir şeyler dinlenerek kullanılıyor. Bu şekilde çevre ve diğer araçların sesleri iyi duyulmadığı için ölümle sonuçlanan trafik kazaları meydana gelebiliyor.

Artan kazalardan dolayı İngiltere’de milletvekilleri bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarının kulaklık takmasını yasaklayacak bir kanun çıkarmaya hazırlanıyor. Tehlikesine rağmen ülkede bu konuda alınmış bir kanun mevcut değil.

'ACİLEN EYLEME GEÇİLMESİ GEREK'

Parlamentoda yol güvenliği danışma konseyi başkanı olan İşçi Partisi milletvekili Barry Sheerman, “Çok sayıda scooter ve bisiklet kullanıcısı ölümcül ya da ağır şekilde yaralamalı kazaların kurbanı oluyor. Bu konuda acilen eyleme geçilmesi gerekiyor” dedi.

YASAK UYGULANAN ÜLKELER VAR

Fransa ve İspanya bisiklet sürerken kulaklık takılmasını yıllar önce yasaklamıştı. Portekiz ve İtalya ise sadece bir kulağa kulaklık takılmasına izin veriyor. ABD'de ise kurallar eyaletten eyalete farklılık gösteriyor.

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