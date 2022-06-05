Türkiye Gazetesi

Yerel medyada yer alan haberlere göre; Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hava sahalarını kapattı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşecek.

Lavrov: Putin ve Erdoğan, mayınların temizlenmesi için anlaştı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptıkları son telefon görüşmesiyle ilgili bilgi verdi. Lavrov, iki liderin Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu tarih verdi: Lavrov Türkiye'ye geliyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 8 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Lavrov 'Putin hasta' iddialarını bir kez daha cevapladı: Akıllı insanlar hastalık belirtisi görmez Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, 24 Şubat’ta savaş emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberler bir süredir dünya gündemini meşgul ediyordu. Putin’in kanserle savaştığı ve Parkinson hastalığı olduğu iddia ediliyordu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in sağlık durumuna ilişkin bir kez daha açıklama yaptı.