Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon sinyali vermesi PKK/YPG’yi korkuyla harekete geçirdi. ABD destekli terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam yönetimine çağrıda bulunarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir askeri harekat düzenlemesi durumunda Türk savaş jetlerine karşı hava savunma sistemlerini kullanması gerektiğini söyledi.

SÖZDE LİDERİ OPERASYON KORKUSU SARDI

Reuters'a konuşan terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani, Türkiye’nin operasyonuna karşı Şam yönetimine çağrıda bulundu. Birlikte çalışmaya “olumlu” baktıklarını söyleyen SDG'nin sözde lideri Kobani ABD'ye ve AB ülkelerine mesaj gönderdi. Operasyon öncesinde açıklamalarda bulunan terörist başı Esad rejimine de tavsiyeler verdi.

ŞAM YÖNETİMİNE ÇAĞRI YAPTI

SDG’nin sözde lideri Kobani Suriye’nin toprak bütünlüğü yalanıyla ABD ve AB’ye mesaj gönderiyor. Teröristbaşı Kobani, Türkiye’nin askeri operasyon öncsi açıklamaarına "Önceliğimiz Suriye topraklarını savunmak ve kimse bu durumdan faydalanarak sahada kazanımlar elde etmeyi düşünmemeli" dedi. Ayrıca, Şam ile daha fazla askeri koordinasyonun bu yarı özerk yönetimi "tehdit etmeyeceğini" söyledi.

Reuters’a konuşan terörist örgütün elebaşı, “Rusya ile Türkiye’nin dışişleri bakanları arasında gerçekleşecek görüşmede gerilimin düşmesini bekliyorum fakat herhangi bir müzakerede Türkiye’nin drone kullanarak Suriye’nin kuzeyine saldırıları durdurmasını içermeli. Bu bizim en önemli talebimiz olacaktır” dedi.

RUSYA'DAN GERİLİMİ DÜŞÜRME UMUDU

"İki cephede birden savaşamayız" diyen SDG'nin sözde lideri, 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile mevkidaşı Mevlut Çavuşoğlu'nun yapacağı görüşmede gerilimin düşmesini umduklarını da sözlerine ekledi.

Terör örgütüne geçit yok! Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz Son dakika; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı, çözüm için süratle adımlar atmaya başladık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Harekat ve operasyonlarla güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik hattının endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" dedi. Erdoğan, "Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz. Bu milletin son ferdi şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "aday olacak mısın" sorusuna verdiği yanıta tepki göstererek, "Yüreksizliğini, çapsızlığını, ipinin başkasında olduğunu göstererek cevap vermiştir" dedi.

Türkiye'den ABD ile operasyon diplomasisi: Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlıyız Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'a Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini söyledi.