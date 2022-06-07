Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Kraliçe II. Elizabeth’in tahtaki 70’inci yılını ‘Platin Jübile’ adlı etkinliklerle kutlandı. Düşes Meghan Markle ve eşi Sussex Dükü Prens Harry kızları Lilibet’in birinci yaş nedeniyle fotoğrafını paylaştı.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor İsmini Kraliçe Elizabeth’in çocukluk lakabı olan ‘Lilibet’ ’ten alıyor. Doğum günü daveti Winsdor kalesinde Frogmore Cottage’ın arka bahçesindeçiftin yakın arkadaşları ve aile arasında kutlandı.

Lilibet’in fotoğrafı çiftin yakın arkadaşı Misan Harriman imzalı

KRALİÇE II. ELIZABETH MESAJ PAYLAŞTI

Kraliçe Elizabeth, Lilibet’e Twitter'da “Lilibet'e çok mutlu bir birinci yaş günü dilerim” yazdı. Prens William-Kate Middleton çifti de Twitter üzerinden paylaştıkları mesajda “Bugün birinci yaşına giren Lilibet'e çok mutlu yıllar” ifadelerini kullandı.

Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla da Lilibet’in doğum gününü kutladı “Bugün Lilibet'e çok mutlu bir birinci yaş günü dileriz” dedi.



İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew korona oldu İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew’ün koronavirüse yakalandı.

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı.

Hollanda İngiltere'yi terk eden Prens Harry ve Meghan çiftine zeytin dalı uzatmadı Prens Harry ve Meghan Markle’a Hollanda’da “çok çok önemli kişi” (VVIP) muamelesi görecek. VVIP muamelesi görseler de çift, Hollanda kraliyet ailesi tarafından ağırlanmayacak.