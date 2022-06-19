Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sektereri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaş hakkında Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg savaşın yıllarca sürebileceğini ve Ukrayna’ya destek yapılmasına vurgu yaptı.

Ukrayna ordusuna yapılan son teknoloji silah tedarikinin özellikle Donbass bölgesini Rus kontrolünden kurtarmaya yardımcı olabileceğini belirten Stoltenberg, “Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna’yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna’ya destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı

NATO ZİRVESİ’NDE YARDIM PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK

Stoltenberg geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ay sonunda İspanya’nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi’nde, Ukrayna için bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılmasının beklendiğini söylemişti.

Skandal provokasyonun ardından Türkiye net şekilde uyardı: Böyle NATO'ya giremezsiniz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te hafta içi belediye binası ve Avicii Arena Spor Salonu'na terör örgütünü simgeleyen sembollerin yansıtılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kalın, iki ülkeyi net bir dille uyararak, bu şekilde NATO'ya girmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönüşmesi NATO için de bir tehdit." dedi.