Türkiye Gazetesi

İtalya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi ENI, Rusya'nın İtalya'ya doğal gaz gönderimini durdurmasının ardından Katar’ın North Field East isimli doğal gaz projesine ortak oldu.

Katar merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Qatar Energy, ENI'nin 28 milyar dolarlık North Field East projesinde yüzde 3’ten fazla hisseye sahip olacağını açıkladı. Qatar Energy'nin CEO'su ve aynı zamanda Katar Enerji Bakanı Saad Sherida al-Kaabi, yaptığı açıklamada, “Bugün, bu eşsiz stratejik projede ENI'nin ortak olarak seçildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Söz konusu proje sayesinde, Katar'ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini 2027 yılına kadar yüzde 60'tan fazla artırması bekleniyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Avrupa'nın ve Fransa'nın en büyük doğal gaz dağıtıcılarından GRTGAZ tarafından yapılan açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Rus enerji şirketi Gazprom'un Fransa'ya doğal gaz akışını durduğu belirtilirken, İtalyan şirketi ENI ise Gazpromun gönderdiği gaz miktarını yüzde 50 düşüreceğini açıklamıştı.

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