Türkiye Gazetesi

Polonya'nın göçmenleri dışarıda tutmak için yapımına başladığı Belarus sınırındaki çelik duvar tamamlandı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırında yapımı tamamlanan çelik duvarı yerinde inceledi.

Morawiecki, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın ilk işaretinin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Polonya sınırına saldırısı olduğunu savundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırında yapımı tamamlanan çelik duvarı yerinde inceledi.

Polonya hükümetinin ocak ayında yapımına başladığı duvarın Rusya'ya karşı mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Morawiecki, Belarus sınırına 5,5 metre yüksekliğinde 186 kilometrelik çelik duvarın yapımının tamamladığını söyledi.

Morawiecki, milyonlarca Ukraynalı göçmene kapılarını açtıklarını hatırlatarak, "Olacakları gördüğümüz siyasi öngörümüz sayesinde bugün Ukrayna'ya yardım edebiliyoruz." dedi.





İnsan hakları savunucuları ise, Hristiyan göçmenleri kabul eden ve Müslüman göçmenleri ile reddeden hükümete tepki gösterdi.

Yunanistan'dan sınırda yeni hamle: Çelik duvarı 80 km. daha uzatacak Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD ziyaretinden sonra Türkiye ile ilişkilerdeki artan gerginlik sınırlara yansıdı. Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis duvarları 80 km. daha uzatılacağını duyurdu.