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Dünya

8,8 milyon kişinin verileri çalındı! Danimarka'da skandal güvenlik açığı

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8,8 milyon kişinin verileri çalındı! Danimarka'da skandal güvenlik açığı
Başlık Resmi8,8 milyon kişinin verileri çalındı! Danimarkada skandal güvenlik açığı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Danimarka'daki Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi'ne (CPR) kayıtlı yaklaşık 8,8 milyon kişiye ait verilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, CPR yönetiminin söz konusu şirketin erişimini durdurduğu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, CPR'de ciddi bir güvenlik ihlalinin tespit edildiği belirtildi. Yetkisiz kişilerin Danimarkalı bir şirketin CPR'ye yasal erişimini kötüye kullandığına işaret edilen açıklamada, sistemde kaydı bulunan yaklaşık 8,8 milyon kişinin isim, adres ve CPR numaralarının ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, CPR yönetiminin söz konusu şirketin erişimini durdurduğu ifade edilerek, yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

8,8 milyon kişinin verileri çalındı! Danimarka'da skandal güvenlik açığı
Başlık Resmi8,8 milyon kişinin verileri çalındı! Danimarka'da skandal güvenlik açığı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

OLAYIN TÜM BOYUTLARI İNCELENİYOR

Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanı Christina Egelund, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumun son derece ciddi olduğunu belirterek, yetkili tüm kurumlarla olayın tüm boyutlarını incelediklerini aktardı.

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI

Gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için CPR numaralarının korunmasına ilişkin girişimlerin başlatıldığını da söyleyen Egelund, Danimarkalılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bu arada, Danimarka medyası, ülkenin nüfus kayıt merkezi konumundaki CPR'de 11 milyon kişiye ait veri bulunduğunu, bunların arasında yurt dışında yaşayan veya hayatını kaybetmiş kişilerin de olduğunu kaydetti. Danimarka'nın nüfusunun ise 6 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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