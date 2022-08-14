Türkiye Gazetesi

Filistin’in başkenti Kudüs’te İsraillierin bulunduğu otobüse saldırı düzenlendi. "Ağlama Duvarı" olarak adlandırılan Burak Duvarı yakınındaki otoparkta silahlı kişiler bir otobüse ateş açtı. İsrail yetkilileri olay nedeniyle 7 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer ayrıca olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

Otobüsün şoförü Daniel Kanievsky olayla ilgili, “Otobüs doluydu. Otobüs durağında durduktan sonra silah sesleri duydum. İnsanlar bağırmaya başladı ve bazıları yaralandı” dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "teröristi yakalamak için çalıştığını" ve saldırıya karışan herkesin "sivillerimize verilen zararın bedelini ödeyeceğini" ifade etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Filistin’in başkenti Kudüs’te İsraillilerin bulunduğu otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İsrail polisi, Filistin’in başkenti Kudüs’te "Ağlama Duvarı" olarak adlandırılan Burak Duvarı yakınındaki otoparkta bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu. İsrail Polisi Sözcüsü Kan Eli Levy, “Terörist elimizde" dedi. Polis olayda 1’i hamile kadın olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrailli yetkililer, olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "teröristi yakalamak için çalıştığını" belirtmişti.

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