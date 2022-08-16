Türkiye Gazetesi

Reuters'in aktardığı haberde; Rusya ve Türkiye ikinci parti S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatı için sözleşme imzalandığı belirtilmişti.

Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri, Türkiye ile Rusya arasında ikinci bir S-400 anlaşması imzalandığı haberlerinin doğru olmadığını söyledi:

"Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir."

Rus Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev; Army-2022 Forumu'nda yaptığı açıklamada, "İkinci S-400 bataryasının Türkiye'ye ikmali ve Türkiye'de kısmi yerli üretim için sözleşme imzalandı" ifadelerini kullanmıştı.

İLK GÜNKÜ ANLAŞMA GEÇERLİ

SSB yetkilisi, “yeni bir gelişme söz konusu değil. ilk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

S-400 polemiğine Bakan Çavuşoğlu'ndan net cevap: Söz konusu değil! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'nda katıldığı mülakatta, "S-400'ler Ukrayna'ya verilsin" polemiğine ilişkin açıklamaya yaparak, böyle bir şeyin mümkün olmadığının altını çizdi. Çavuşoğlu aynı zamanda Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyelik sürecine de değinerek, NATO bir çok üye ülkenin buna karşı olduğunu belirtti.

Altun, Wall Street Journal'e yazdı: S-400'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi önerisi hiç gerçekçi değil Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesini öneren makaleye, "Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil." değerlendirmesiyle cevap verdi.