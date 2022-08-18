Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sevkiyatı ABD’yi endişelendirdi. Türkiye'ye Patriot ve F-35 vermeyen hem de Türkiye'nin S-400 almasını istemeyen ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye üstü kapalı bir tehditte bulundu.

Price, "Şu anda ülkelerin Rusya ile savunma sanayi alanında iş birliğinden kaçınmaları her zamankinden önemli. Zira bu onları yaptırım riskine sokar" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin savunma sanayi alanında ürettiği İHA'lar ve SİHA'lar ile dünya basınında yer alıyor. Savunma sistemine takviye yapmak İsteyen Türkiye ABD ve Rusya arasında yaşanan anlaşmazlıklardan etkileniyor.

‘S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİNİN BİR KISMI YERLİ ÜRETİLECEK’

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Rus haber ajansı TASS'a konuşan Şugayev, Türkiye ile imzalanan sözleşmenin, S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de yerli olarak üretilmesini de içerdiğini bildirdi. Şugayev, sözleşmenin şu anda pratik olarak uygulandığını ifade etti.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER PRICE’DAN

ABD cephesi ise yaşanan bu gelişme karşısında Türkiye'nin adını geçirmese de küstah bir tehditte bulundu. ABD Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Washington'da düzenlenen bir basın toplantısında Türkiye ve ABD arasında başlayan F-16 görüşmelerine dikkat çekerek Kremlin'in açıklamasına ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi.

ÜSTÜ KAPALI KÜSTAH TEHDİTTE BULUNDU

"Bu konuda yeni bir gelişmeden haberdar değiliz" diyen Price, Türkiye'ye dolaylı bir uyarıda bulundu. Price, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız ve haksız savaşında tüm ülkelerin Rusya'nın savunma sanayisi ile işbirliğinden kaçınması her zamankinden daha fazla hayati önem taşıyor. Zira bu onları yaptırım riskine sokar" ifadelerini kullandı. Price'nin bu skandal sözlerine Ankara ve Moskova cephesinin ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması: Yeni gelişme söz konusu değil Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Rusya'dan S-400 tedariki) Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." denildi. Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilisi, S-400 alımı ve üretimi konusunda basında yer alan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Rusya'dan S-400 tedariki iddiasına cevap Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan anlaşmaya göre, 'Yeni bir gelişme söz konusu değil' ve 'İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir' açıklamalarında bulunuldu.