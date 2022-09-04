Türkiye Gazetesi

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları devam ediyor. Ülkede zaman zaman sel ve heyelanlar yaşanıyor. O tarihten beri yağışlar sebebiyle 458'si çocuk, 262'si kadın 1.314 kişi öldü, 12 bin 703 kişi yaralandı.

Muson yüzünden bir milyon 682 bin 726 ev hasar gördü, bunların 557 bin 891’i tamamen yıkıldı. Toplamda 5 bin 735 kilometre yol, 246 köprü ve 173 iş yeri yıkıldı, 750 bin 405 çiftlik hayvanı telef oldu. Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 631 bin 824 kişi yaşamını sürdürüyor.

Öte yandan, Türkiye, Pakistan'a yönelik yardımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Pakistan'a gitmişti. İki bakan, ülkeye destek sözü vermişti.

11'inci yardım uçağı Pakistan'a ulaştı Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını bildirdi. Selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a insani yardım malzemelerini ulaştırılması devam ediyor.

Bakan Soylu ve Kurum Pakistan'da Pakistan'da muson yağmurları etkili oldu, sel nedeniyle 1200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyanın birçok ülkesinden Pakistan'a yardım yağarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gitti. Bakan Soylu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Karşı karşıya kalınan afetin büyüklüğü gün geçtikçe bütün dünya tarafından anlaşılıyor ve biz ilk günden itibaren hem havadan hem karadan bir kardeşlik köprüsü kurduk." dedi.