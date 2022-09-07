Türkiye Gazetesi

İsrail, bir istihbarat belgesinin gizliliğini kaldırarak çok konuşalacak bir açıklamada bulundu. Gizliliği kalkan belgede, Suriye'ye ait olduğu belirtilen bir nükleer reaktöre düzenlediği saldırı, ortaya çıktı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 15 yıl önce bugün Suriye'ye düzenlenen bir hava operasyonuna ilişkin istihbarat belgelerindeki gizliliğin kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 20 yıl öncesine ait İsrail istihbarat belgesinin Suriye'nin stratejik bir projeyi ilerletmeye çalıştığına dair istihbari değerlendirmeleri içerdiği ifade edilirken, "İsrail savaş uçakları, 6 Eylül 2007'de Suriye'nin Deyrezor'daki nükleer reaktörünü imha etti" denildi.

Saldırının İsrail'in dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetimiyle yaptığı istişareler sonrasında gerçekleştiği bildiriliyor.

İSRAİL'İN İTİRAFI İRAN'A MESAJ MI?

Açıklamanın, İsrail'in ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'la nükleer faaliyetleri konusunda varmaları beklenen anlaşmaya karşı itirazlarını artırdığı bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, bugün Nevatim Hava Üssü'nde yaptığı konuşmada, nükleer faaliyetleri konusunda İran’ı uyarmıştı.

"İsrail'in her tehdide ve her senaryoya karşı hazır olduğunu" vurgulayan Lapid, "İran bizi sınamaya devam ederse, İsrail'in uzun kolunu ve yeteneklerini keşfedecek. Teröre ve bize zarar vermek isteyenlere karşı tüm cephelerde hareket etmeye devam edeceğiz.” diye konuşmuştu.

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