Türkiye Gazetesi

70 yıllık saltanatı sürecinde en uzun süre kadın hükümdar olarak saltanat süren 96 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti. Tahtın yeni varisi ise büyük oğlu Galler Prensi Charles olarak ilan edildi. TGRT Haber’de Londra eski Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, 2. Elizabeth’in modern Birleşik Krallığı inşa ettiğini söyleyerek “Tahtta asla boşluk olmaz. Kalbi dolduğu an yeni kral tam yetki ile donatılır” dedi.

Yaklaşık 1 yıldır sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen 2. Elizabeth sağlık sorunları nedeniyle dün hayatını kaybetti. 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyurulan kraliçenin ölümü milyonlarca insanı yasa boğdu.

TGRT Haber’de Londra eski Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, 2. Elizabeth’in modern Birleşik Krallığı inşa ettiğini söyleyerek bundan sonraki sürece dair önemli yorumlarda bulundu.

‘İNGİLTERE TAHTINDA ASLA BOŞLUK OLUŞMAZ’

Londra eski Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in dünya tarihi açısından önemini değerlendirerek şunları söyledi: “Sadece Birleşik Krallığın kraliçesi değil İngiliz Milletler Topluluğuna mensup pek çok ülkenin de kraliçesidir. 2,5 milyarlık nüfusa, istihbarat derinliğine ve ekonomiye sahip. ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ile birlikte hareket etmeleri Kraliçeyi önemli hale getiriyor. Kraliçe gündelik politikalara karışmasa da ülkedeki istikrarı sembolize ediyor. Kraliçe kritik dönemlerde düzenleyici rol alabilen bir devlet başkanı."

"İngiltere tahtında asla boşluk oluşmaz" diyen Bilgiç, bu aşamadan4 sonraki süreci şöyle özetledi: "Kalbi durduğu anda önceden planlandığından kral bellidir. Tabi kral bugün ilan edilecek. İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles olsa da yeminden, parlamentoya ve Anglikan Kilisesine sadakat yemininden sonra Kral Charles 3. olarak tüm dünyaya ilan edilecek.”

‘İNGİLİZ MİZAHINA UYGUN NAZİK VE ESPRİLİ BİR İNSANDI’

Bilgiç, 2. Elizabeth’in ölümünün ilan edilmesinin ardından yeni kralın tüm yetkilere sahip olduğunu söyleyerek “Dün 18:30’dan itibaren Kral Charles’in bu yetkilerle donatıldığını söyleyebilirim” dedi. Bilgiç, “Kraliçeyle karşılaştım, İngiliz mizahına uygun, nazik ve esprili bir insandı” diyerek Kraliçe Elizabeth döneminde modern Birleşik Krallığın inşa edildiğini söyledi. Bilgiç, jeopolitik kaymaların ve yeni sistem arayışlarının olduğu bu dönemin yürütülmesini Kral Charles’i beklendiğini söyledi.

İngiliz basınından Kraliçe'ye veda: Sizi çok sevdik majesteleri İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe’nin ölümü tüm dünyada yankı buldu. Beyaz Saray’da bayraklar yarıya indirildi, dünya liderlerinden mesajlar geldi. Kraliçe’nin ölümü dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere basınında gazetelerin birinci sayfalarında yer aldı.

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