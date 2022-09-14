Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulüm devam ediyor. İsrail askerleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden Filistin'de zulmünü devam ettiriyor. İsrail ordusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde el-Cilme kontrol noktasında silahlı iki Filistinlinin tespit edildiği ve gözaltına alınmak istendiği belirtildi.

Filistinli iki şüphelinin, gözaltına alınmak istendiği sırada askerlere ateş açtıkları kaydedilen açıklamada, şüphelilerin askerler tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Olaya ve öldürülen Filistinlilerin kimliklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İsrail'den sonra bu kez Yunanistan: 12 yıl sonra yine hedef oldu Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli geminin çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Geminin önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı.

İsrail basınından Türkiye'deki kaçak göçmenlerle ilgili çarpıcı iddia: Avrupa için örgütleniyorlar İsrail gazetesi Jerusalem Post'ta yayınlanan bir habere göre Avrupa'ya gitmek isteyen Türkiye'deki mülteciler örgütlenerek, Avrupa'ya geçecekleri bir konvoy oluşturmaya çalışıyor.

İsrail'den 15 yıl sonra gelen Suriye itirafı: Nükleer reaktörü vurduk İsrail ordusu’ndan 15 yıl sonra Suriye’de düzenlenen bir hava operasyonunda nükleer reaktörü vurduğunu itiraf etti.