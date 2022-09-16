Türkiye Gazetesi

Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM’ye çağrıda bulundu.

Özbekistan'ın başkenti Semerkant’taki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde (ŞİÖ) konuşan Putin, “Özellikle Afganistan'ın sınırlarındaki sorunların çözümünü kolaylaştırmak, ŞİÖ'nün önceliklerinden biridir.Avrupa,Rus gübrelerine karşı yaptırımları sadece kısmen kaldırdı. Gelişen dünyaya Rus gübrelerinin erişimini istiyoruz. Hububat ihracatını artırıyoruz. Gelişmekte olan ülkelere ücretsiz gübre sunmaya hazırız." diye belirtti. Bununla birlikte Putin, "Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin içerisinde kendi spor birliğinin kurulmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dikkat çeken kare: Toplu fotoğrafa katılmayan tek lider… Nedenini yetkili isim açıkladı Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde çekilen toplu fotoğraftaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Zirveye Çin lideri damga vurdu. Toplu fotoğrafa katılmayan tek lider Şi Cinping ne akşam yemeğine ne şehir turuna dahil oldu. Nedenini Özbekistanlı yetkili açıkladı.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Semerkant Zirvesi: Küreselleşen Bir Dünyada Diyalog ve İşbirliği Özbekistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki (ŞİÖ) dönem başkanlığı çeşitli olaylar ve eğilimlerle oldukça yoğun bir zamana, tabiri caizse bir devrin bitip diğerinin başladığı ve sonuçları henüz tahmin edilemeyen “tarihî kırılma” dönemine denk geldi.

Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun: Önce Şanghay ardından BM Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Semerkant’ta Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılacak, ardından New York’a geçecek.