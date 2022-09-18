Türkiye Gazetesi

Ateşkese rağmen Ermenistan ile Azerbaycan arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda 77 Azerbaycan askeri şehit oldu. 200'den fazla da Ermeni askeri öldürüldü.

TEK BAŞINA DİRENDİ

Taraflar arasındaki bu savaş, Avrupa'ya da sıçradı. Fanatik Ermeniler, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırı gerçekleştirdi. Ellerinde Ermenistan bayrakları ile büyükelçiliğe girmeye çalışan kalabalık, kapıyı tekmeledi. Bir büyükelçilik çalışanı da tek başına kapıyı tutarak saldırganları engelledi.

MACRON'A SİTEM

Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mustafayev "Fransa'da yaşayan fanatik Ermeniler Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın Emmanuel Macron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun” dedi.

"BU TÜR SALDIRILAR ARTIYOR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Bakanlık, son günlerde Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının binalarına yönelik Ermeni toplulukları tarafından saldırılar düzenlenmesi ciddi endişeye yol açtığını belirtti. Söz konusu olayların vandalizm ve terör unsurları içerdiği aktarıldı. Saldırıların diplomatlara ve mala zarar vermeyi amaçladığı, bu yüzden suç olarak nitelendirildiği vurgulandı.

"SORUMLULAR GÖREVİNİ YERİNE GETİRSİN"

Baaknlık, şunları kaydetti: Radikal Ermeni gruplarının suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonları engellemekle sorumlu kurumların görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Azerbaycan tarafı, radikal Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilen vandallık eylemlerinin ilgili devletlerin kolluk kuvvetleri tarafından araştırılmasını ve bu suçları işleyenlerin hukuken değerlendirilmesini talep ediyoruz. 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca diplomatik temsilciliği her türlü saldırı ve zarardan korumak, temsilciliğin huzurunun ihlali ya da hakarete uğramasını engellemek için gerekli tedbirleri almak, ilgili devletin özel görevidir.

Pelosi'den Ermenistan ziyaretinde skandal sözler: Provokasyonları görmeyip Türkiye ve Azerbaycan'ı suçladı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, diplomatik ziyaretler kapsamında Ermenistan’dak temaslarına başladı. Pelosi, Ermenistan ziyaretinde Türkiye ve Azerbaycan hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarına ilişkin Türkiye ve Azerbaycan’ı sorumlu tutan belirten Pelosi, “Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" dedi.

Son dakika! Ermenistan'dan çatışmalarda ölen asker sayısına ilişkin açıklama Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan- Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 135 Ermeni askeri hayatını kaybetti" dedi.