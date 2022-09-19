Türkiye Gazetesi

Ermenistan’ın Azerbaycan sınırındaki provokasyonları nedeniyle çıkan çatışmaların yankıları sürüyor. Ermenistan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla sınırda meydana gelen çatışmalar konusunda Azerbaycan tarafını suçlamıştı.

Azerbaycan'ı suçlayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Moskova'dan da tepki geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yüksek sesle dillendirilen açıklamalar değil, sessiz ve sağduyulu bir yaklaşım istikrarı sağlayabilir." denildi.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Pelosi'ye daha önce Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da tepki göstermişti. Nancy Pelosi'nin iddiaları "mesnetsiz ve kabul edilemez" olarak nitelenmiş, "Pelosi'nin Ermenistan yanlısı bir politikacı olduğu biliniyor" ifadeleri kullanılmıştı.



Pelosi'den Ermenistan ziyaretinde skandal sözler: Provokasyonları görmeyip Türkiye ve Azerbaycan'ı suçladı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, diplomatik ziyaretler kapsamında Ermenistan’dak temaslarına başladı. Pelosi, Ermenistan ziyaretinde Türkiye ve Azerbaycan hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarına ilişkin Türkiye ve Azerbaycan’ı sorumlu tutan belirten Pelosi, “Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" dedi.

Ermenistan-Azerbaycan arasında yeniden ateşkes Gerginliğin zirvede olduğu Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yeniden ateşkes kararı alındı. Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan ve 2.Dağlık Karabağ savaşından bu yana en büyük çatışmaların yaşandığı bölgede yüzlerce kayıp yaşandı. Ermenistan’da protesto sesleri yükseldi, Başbakanı Paşinyan’ı istifaya çağrıldı. İstifa çağrılarına tepki gösteren Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gigoryan, dış güçleri işaret etti.