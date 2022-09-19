Türkiye Gazetesi

Ukrayna savaşı sonrası Rus liderler ile oligarklara yönelik uygulanan yaptırımlar halka da sıçradı.

Avrupa Birliği (AB), geçen hafta Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını 12 Eylül'den itibaren askıya alma konusunda uzlaşıya vardı. Ardından Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, yaptıkları ortak açıklamada, Rus vatandaşlarına vize vermeyi tümüyle durduracaklarını duyurdu. Uygulama, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

VİZE ALMALARI ZORLAŞACAK

Diğer AB ülkelerine girişte de Rus vatandaşları için kurallar, artık genel şartlardan ibaret olacak. Rusların vize alması zorlaşacak, başvurularda daha fazla belge istenmesi, vize işlemlerinin daha uzun sürmesi ve başvuru ücretlerinin artması söz konusu olabilecek.

FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN KARŞI ÇIKTI

Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı ülkeler, bir süredir bu fikri destekliyordu ancak Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyor, bunun yerine sadece kontrollerin sıkılaştırılmasını istiyordu.

İSVİÇRE KAPILARINI AÇTI

Öte yandan, bu yaptırımlar sonrası Ruslar seyahat rotalarını Avrupa'da olan ancak AB üyesi olmayan İsviçre'ye yöneltti. İsviçre makamları, yıl başından bu yana 9 binden fazla Rus'un vize başvurusunu onayladı. Gelen turistlerin çoğu 3 günden fazla ülkede kaldı.

BAŞKA ÜLKELER ÜZERİNDEN VİZE ALDILAR

İsviçreli NZZ gazetesinde yer alan haberde, Başka ülkelerden vize alıp İsviçre'ye kara yoluyla giren Rus vatandaşlarının da olduğu ifade edildi. Temmuzun sonuna doğru İsviçre genelindeki otellerin, Rus turistler için 61 bin 214 rezervasyon yaptığı bilgisi verildi.

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