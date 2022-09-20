Türkiye Gazetesi

Libya’nın petrol ve doğal gaz bölgeleri konusunda açıklamalar yapan Petrol Bakanı Muhammed Avn, Libya-Türkiye deniz sınırındaki bölge ile ilgili de açıklamalar yaptı. Arapça yayın yapan Londra Merkezli Şark el-Avsat Gazetesine verdiği mülakatta Avn, Libya’nın kara ve denizlerinde yeni petrol alanlarının bulunması için araştırma ve keşif faaliyetlerinin yapılacağını, buna bağlı olarak yabancı petrol şirketlerinin de Libya’ya dönebileceğini kaydetti.

Avn, “Petrol bulunması ihtimali yüksek olan alanların yüzde 40’ında henüz arama ve keşif faaliyeti yapılmadı. Söz konusu bölgelerin içinde, Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında Libya’nın payına düşen bölgeler de yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

‘PETROL GELİRLERİ ÜLKENİN TAMAMINA ADİL BİR ŞEKİLDE PAYLAŞTIRILIYOR’

Libya’da çıkan petrol ve doğal gaz gelirlerinin ülkenin tamamına adil bir şekilde paylaştırıldığının altını çizen Avn, ülke içi ve dışından “paylaşımın bölgesel bazda yapılması” çağrılarını reddettiklerini, bu taleplerin ülkedeki anlaşmazlıkları daha artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Gelirlerin ülkenin bütün bölgelerinde okul, hastane, yol ve köprü gibi kamu hizmeti alanlarında kullanıldığını aktaran Avn, Ulusal Petrol Kurumu’nun bazı çevrelerin iddia ettiği gibi egemen değil Petrol Bakanlığı’na bağlı olduğunu hatırlattı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, 18 Ağustos’ta Libya'da yayınlanan "Panorama" adlı televizyon programında, Türkiye ile Libya arasında yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na dair açıklamalarda bulunarak, “Bu anlaşma denizde yararlanabileceğimiz geniş alanları bize kazandırdı." demişti.

Fransa Libya'yı karıştırıyor Trablus’ta 32 kişinin öldüğü, 159 kişinin yaralandığı çatışmaların merkezinde Fransa’nın bulunduğu ve hedefin Libya’yı yeni bir iç karışıklığa sürükleyerek dış müdahale zemini hazırlamak olduğu belirtiliyor.

Dışişleri'nden Libya'da kalıcı barış çağrısı Dışişleri Bakanlığı, Libya’da sivillerin ölümüne neden olan çatışmalara ilişkin "Tarafları, itidal ve sağduyuya davet ediyor, çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Vatandaşımıza bunu en az şekilde yansıtmaya çalışacağız Enerjide küresel anlamda fiyat artışlarının yaşandığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda bu yılın ilk 6 ayında sübvansiyon tutarının 150 milyar lira olduğunu ifade ederek, “Vatandaşımıza bunu en az şekilde yansıtmaya çalışacağız” dedi.

Türkiye'de bu kış doğal gaz sıkıntısı yaşanacak mı ? Bakan Dönmez açıkladı Avrupa'da yaşanan enerji krizi tüm dünyanın gündemdeyken Türkiye'nin enerji arzında bu kış sorun yaşayıp yaşamayacağı merak konusu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Doğal gaz stoklarının iyi olduğunu belirten Dönmez, 'Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah.' ifadelerini kullandı.