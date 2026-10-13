Avrupa Birliği (AB), Rusya ile gerilimin arttığı bir dönemde can kayıplarına yol açabilecek saldırılara karşı hazırlıklarını hızlandırmayı gündemine aldı. Uzmanlardan savaş uyarısı gelirken, Türkiye'nin de coğrafi konumu ve enerji bağlantıları nedeniyle "ön hatta" olduğuna dikkat çekildi.

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15-16 Ekim'de Brüksel'de toplanacak AB liderleri, Rusya'yla ilişkilendirilen hibrit saldırıları masaya yatırmak istiyor.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, üye ülke liderlerine gönderdiği davet mektubunda Rusya'nın Avrupa genelinde gerçekleştirdiği öne sürülen sabotaj ve siber saldırılara yer verdi.

Zirvede, muhtemel saldırılara karşı alınacak önlemlerin yanı sıra Avrupa'nın savunma kapasitesindeki eksikliklerin giderilmesi de görüşülecek.

AB savaş senaryosunu masaya yatırdı! Türkiye ön hatta

AB, CAN KAYIPLARINA YOL AÇABİLECEK SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Avrupa Birliği'nin üzerinde çalıştığı senaryolar arasında, birden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilecek büyük çaplı bir hibrit saldırı da bulunuyor. Böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde AB'nin nasıl karşılık vereceği ve hangi kurumların harekete geçeceği tartışılmaya başlandı.

Acil müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi, saldırıdan etkilenen ülkeye AB fonlarından mali destek sağlanması ve kriz iletişiminin ortak şekilde yürütülmesi değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

Ancak hazırlıklar, NATO ile AB arasındaki görev paylaşımını da tartışmaya açtı.

Bazı üye ülkeler, AB'nin oluşturacağı yeni mekanizmaların NATO'nun mevcut görevleriyle çakışmasından endişe ediyor.

UZMANDAN SAVAŞ UYARISI: "DAHA CİDDİ BİR ŞEYİN HAZIRLIĞI"

Alman Marshall Fonu (GMF) Güney ve Geniş Avrupa Programı araştırmacısı Etienne Soula, Avrupa'daki hibrit tehditlerin yalnızca siber saldırılarla sınırlı olmadığını söyledi:

"İnsanlar hibrit tehditleri farklı bir şey olarak anlamamalı çünkü esasen savaşın bilgi alanı, kritik altyapı, siber uzay gibi hayatın diğer alanlarına yayılması. Hibrit savaş yeni ya da tamamen farklı bir savaş değil; daha ciddi bir şeyin hazırlığı."

AB savaş senaryosunu masaya yatırdı! Türkiye ön hatta

TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ: "ÖN HATTA"

Avrupa'daki güvenlik tartışmalarında Türkiye'nin konumuna da değinen Soula, Karadeniz ve enerji hatlarının önemine işaret etti.

Türkiye'nin NATO üyeliği, Karadeniz'e kıyısı bulunması ve Avrupa ile enerji altyapısı bağlantıları nedeniyle güvenlik açısından önemli bir noktada yer almasına dikkat çekiliyor.

Soula, "NATO üyesi Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı olduğu, enerji altyapısı söz konusu olduğunda da Avrupa'nın geri kalanıyla bağlantılı olduğu düşünüldüğünde coğrafi olarak bir bakıma ön hatta olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye de bu görüşmelere bir şekilde dahil olacak." diye konuştu.

"SAVAŞ ÖNCESİ BİR DÖNEMDEYİZ"

Avrupa'nın özellikle Rusya'ya komşu ülkelerinde güvenlik endişelerinin arttığını söyleyen Soula, Polonya Başbakanı'nın geçmişte yaptığı bir açıklamayı hatırlattı:

"Polonya Başbakanı bir ya da iki yıl önce mevcut durumu 'Savaş öncesi bir dönemdeyiz.' diye tanımlamıştı. Bunu anlamanın doğru yolunun bu olduğunu düşünüyorum."

Baltık ve Kuzey Avrupa ülkelerinin hibrit saldırıları daha büyük bir askeri çatışmanın işareti olarak gördüğünü ifade eden uzman, söz konusu faaliyetleri "nihai varış noktası konvansiyonel savaş olan, yavaş ve adım adım ilerleyen bir tırmanış" şeklinde tasvir etti.

HAVALİMANLARI VE ENERJİ HATLARI RİSK ALTINDA

Avrupa'daki güvenlik tartışmaları, enerji tesislerinden ulaşım ve haberleşme ağlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Soula, Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'na yönelik 4 Ağustos'ta yaşanan dron saldırısı girişimini örnek gösterdi.

Alman makamlarının söz konusu girişimi Rusya'ya atfettiğini söyleyen uzman, bu tür olayların hibrit tehditlerin dijital faaliyetlerden fiziksel sabotajlara doğru genişlediğini gösterdiğini savunmakta.

Kritik altyapıların önemli bölümünün özel şirketler tarafından işletilmesinin güvenlik açısından güçlük oluşturduğunu da vurgulayan Soula, hükümetler, ordular ve özel sektör arasında daha yakın iş birliği kurulması gerektiğini yineledi.

AVRUPA'DA GÜVENLİK HAZIRLIKLARI HIZLANIYOR

AB, hibrit tehditlere karşı 2022 yılında diplomatik, siyasi ve ekonomik önlemleri kapsayan ortak bir cevap çerçevesi kabul etmişti.

2024 yılında ise hibrit saldırılara müdahale edebilecek ekiplerin oluşturulmasına yönelik düzenleme onaylandı.

Brüksel'deki zirvede mevcut güvenlik hazırlıklarının gözden geçirilmesi, üye ülkelerin savunma kapasitesindeki eksikliklerin giderilmesi ve muhtemel saldırılara karşı ortak müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi ele alınacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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