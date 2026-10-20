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AB ülkesinin Türkiye ilgisi büyüyor! Ortaklık çağrısının ardından Dışişleri Bakanı Fidan'a özel mesaj

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AB ülkesinin Türkiye ilgisi büyüyor! Ortaklık çağrısının ardından Dışişleri Bakanı Fidan'a özel mesaj
Başlık ResmiAB ülkesinin Türkiye ilgisi büyüyor! Ortaklık çağrısının ardından Dışişleri Bakanı Fidana özel mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Brüksel'de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki kritik üst düzey toplantı öncesinde Fidan'ı ağırlayan Prévot, Türkiye ile güçlenen siyasi ve ekonomik ilişkilere vurgu yaparak "Brüksel'de ağırlamak büyük bir zevk" dedi.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa başkentleriyle yürütülen diplomasi trafiği kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulundu.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot, Fidan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

AB ülkesinin Türkiye ilgisi büyüyor! Ortaklık çağrısının ardından Dışişleri Bakanı Fidana özel mesaj
Başlık ResmiAB ülkesinin Türkiye ilgisi büyüyor! Ortaklık çağrısının ardından Dışişleri Bakanı Fidana özel mesaj

"HAKAN FİDAN'I AĞIRLAMAK BÜYÜK BİR ZEVK"

Belçika ve Türkiye arasında dışişleri, adalet ve içişleri/göç bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü toplantı öncesinde Fidan ile bir araya gelen Prévot, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dışişleri, Adalet ve İçişleri/Göç Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü Belçika-Türkiye toplantısı öncesinde, bu akşam mevkidaşım Hakan Fidan'ı Brüksel'de ağırlamak büyük bir zevk.

TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE DİPLOMATİK BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Prévot, Türkiye ile Belçika arasındaki üst düzey siyasi diyaloğun iki ülkenin ilişkilerine katkısını da değerlendirdi.

Belçikalı Bakan, "İki ülkemiz arasındaki bu derinlemesine ve üst düzey siyasi diyalog, Kraliçe Majesteleri'nin öncülüğünde birkaç ay önce İstanbul ve Ankara'ya düzenlediğimiz benzeri görülmemiş ekonomik misyonun ardından, aramızdaki diplomatik ve ekonomik bağları daha da güçlendiriyor" dedi.

Belçika'nın Türkiye ile siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirme mesajı, iki ülke arasında bakanlar düzeyinde sürdürülen diplomasi trafiğine yeni bir boyut kazandırdı.

Brüksel'deki görüşmelerde dış politika, adalet ve göç başlıklarının üst düzey toplantı formatında ele alınması planlanıyor.

AB ülkesinin Türkiye ilgisi büyüyor! Ortaklık çağrısının ardından Dışişleri Bakanı Fidana özel mesaj
Başlık ResmiAB ülkesinin Türkiye ilgisi büyüyor! Ortaklık çağrısının ardından Dışişleri Bakanı Fidana özel mesaj

BELÇİKA'DAN TÜRKİYE İLE ORTAK ÜRETİM ÇAĞRISI

Prevot, 13 Ekim'de Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'nde de Türkiye'nin Avrupa için önemine vurgu yapmıştı.

Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu hatırlatan Prevot, Avrupa'nın Türk sanayisinin üretim kapasitesinden daha fazla yararlanması gerektiğini söylemişti.

Belçikalı Bakan, savunma, temiz enerji ve dijital teknolojilerde ortak projeler geliştirilmesi çağrısında bulunarak "Birlikte geliştirmeli, üretmeli ve yatırım yapmalıyız" demişti.

Prevot ayrıca Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istemişti.

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