Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa'nın küresel rekabet ve tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yeni ortaklara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Türkiye'nin üretim gücüne ve stratejik konumuna işaret eden Prevot, Avrupa'nın Ankara ile sanayi, savunma ve teknoloji alanlarında daha yakın işbirliği kurması gerektiğini dile getirdi.

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Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Brüksel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Türk yetkilileri ve iş dünyasının temsilcilerini Egmont Sarayı'nda ağırlayan Prevot, Avrupa ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi bağların önemine değindi.

AB ülkesinden Türkiye'ye ortaklık teklifi! "Birlikte üretelim"

"GÖZDEN KAÇIRIYORUZ"

Prevot, "Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri ele alırken, aslında birbirimize ne kadar yakından bağlı olduğumuzu zaman zaman gözden kaçırıyoruz." dedi.

Avrupalı şirketlerin artık daha yakın ve güvenilir ortaklar aradığını söyleyen Prevot, Türkiye'nin üretim kapasitesi ve sanayi deneyimiyle Avrupa açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Belçikalı Bakan, Türkiye'nin Avrupa ekonomisindeki rolünü şöyle anlattı:

Avrupalı şirketler giderek daha fazla kendilerine yakın ve güvenilir ortaklar arıyor. Türkiye, Avrupa'nın tedarik zincirlerini daha dayanıklı hale getirmeye yardımcı olabilecek üretim kapasitesine, sanayi uzmanlığına ve komşu pazarlarla bağlantılara sahip. İlişkimizin bu ortak çıkarları çok daha açık biçimde yansıtması gerektiğine inanıyorum.

AB ülkesinden Türkiye'ye ortaklık teklifi! "Birlikte üretelim"

"TÜRKİYE NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSUNA SAHİP"

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğindeki konumuna da değinen Prevot, Ankara'nın NATO içerisindeki askeri gücünü hatırlattı.

Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip bir müttefik olarak Avrupa'nın güneydoğu kanadını savunduğunu söyleyen Prevot, ülkenin aynı zamanda Avrupa Birliği'ne aday olduğuna değindi.

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan büyük bir sanayi ekonomisine sahip olduğunu ifade eden Belçikalı Bakan, bu özelliklerin Avrupa ile Türkiye arasındaki işbirliğinde daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

AB ülkesinden Türkiye'ye ortaklık teklifi! "Birlikte üretelim"

AVRUPA'NIN BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İÇİN TÜRKİYE VURGUSU

Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel rekabet ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların Avrupa'nın ekonomik kırılganlıklarını ortaya çıkardığını söyleyen Prevot, Avrupa'nın uzak tedarikçilere bağımlılığını azaltması gerektiğini dile getirdi:

"Sanayilerimizi güçlendirmeli, temel teknolojilere erişimimizi güvence altına almalı ve uzaktaki tedarikçilere bağımlılığımızı azaltmalıyız. Bu da yakın çevremizin sunduğu fırsatları daha ciddi biçimde değerlendirmemiz anlamına geliyor."

Avrupalı şirketlerin üretim ve tedarik kararlarını yeniden gözden geçirdiğine işaret eden Prevot, Türkiye'nin bu süreçte üstlenebileceği rolü şöyle anlattı:

"Avrupalı şirketler nerede üretim yapacaklarını ve ürünlerini nereden tedarik edeceklerini yeniden değerlendirirken Türkiye'nin önemli bir rolü bulunuyor. Türkiye, yalnızca bir sanayi ortağı değil, aynı zamanda daha geniş bölgedeki pazarlara açılan bir kapı. Özellikle Avrupa'nın stratejik bağımlılıklarını azaltması gereken sektörlerde bu yakınlıktan daha iyi yararlanmalıyız."

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

SAVUNMA VE TEKNOLOJİDE ORTAK ÜRETİM ÇAĞRISI

Türkiye ile ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Prevot, savunma sanayisi, temiz enerji ve dijital teknolojilerde ortak projeler geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Belçikalı Bakan, Avrupa ile Türkiye'nin gelecekteki ekonomik ilişkilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ortak geleceğimizi şekillendirecek sanayi ve teknolojilerde daha yakın işbirliği yapmalıyız. Ekonomik güvenlik, savunma, inovasyon, temiz enerji ve dijital teknolojilerin tümü, işbirliğimizi derinleştirmek için fırsatlar sunuyor. Ekonomik ilişkimiz artık yalnızca mal alıp satmakla sınırlı kalmamalı. Birlikte geliştirmeli, üretmeli ve yatırım yapmalıyız."

Prevot, Belçika'nın da daha fazla ortak proje, yatırım ve sanayi işbirliğiyle bu sürece katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

AB'YE TÜRKİYE İÇİN GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini de dile getiren Prevot, mevcut düzenlemenin yaklaşık 30 yıldır iki tarafın ekonomilerine katkı sağladığını hatırlattı.

Ancak küresel ticaret koşullarının değiştiğini belirten Prevot, AB'nin uzak ülkelerle yeni ekonomik anlaşmalar üzerinde çalışırken Türkiye'ye aynı yaklaşımı göstermemesini sorguladı:

"Bunlardan biri Gümrük Birliğimizin modernizasyonu. Gümrük Birliği, 30 yıldır ekonomilerimize önemli katkılar sağladı. Ancak kurulduğundan bu yana çok şey değişti. Dünyanın diğer ucundaki ülkelerle yeni ekonomik anlaşmalar müzakere ediyoruz. Doğrudan komşumuz ve AB aday ülkesi olan Türkiye'ye yönelik neden aynı ölçüde iddialı bir yaklaşım sergilemememiz gerektiğini açıklamak zor."

Belçikalı Bakan, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunda ilerleme sağlanması için ciddi çaba gösterilmesi gerektiğinden bahsetti.

"MİLYONLARCA AVRUPALI TÜRK KÖKENLİ"

Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomi ve güvenlikle sınırlı olmadığını söyleyen Prevot, Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun iki taraf arasındaki bağlara katkısını da hatırlattı.

"Milyonlarca Avrupalının Türk kökenli olduğunu" ifade eden Prevot, Belçika'daki Türk toplumunun nesillerdir ülkeye katkıda bulunduğunu ve Türkiye ile yakın ilişkilerini sürdürdüğünü söyledi.

Prevot, iki taraf arasında bazı konularda görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen yapıcı diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değindi.

TÜRKİYE İLE YENİ GÖRÜŞMELERİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Türkiye ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni bir görüşme yapılacağını da duyurdu:

"Daha fazla ortak proje, yatırım ve sanayi işbirliğiyle bu başarıyı ileri taşımayı amaçlıyoruz. Gelecek hafta da dışişleri, adalet ve içişleri alanlarındaki işbirliğimizi ele almak üzere Türkiye ile üçlü görüşmelerimiz için burada, Egmont Sarayı'nda bir araya geleceğiz. Bu daha geniş kapsamlı siyasi diyalog da ilişkimiz açısından aynı derecede önem taşıyor."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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