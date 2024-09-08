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ABD 21 yıl sonra Irak'tan çekiliyor! Bağdat ve Washington anlaşmaya vardı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD 21 yıl sonra Irak&#039;tan çekiliyor! Bağdat ve Washington anlaşmaya vardı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD 2003 yılında işgal ettiği Irak'tan 21 yıl sonra çekilmeye başlıyor. Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi Washington ile anlaştıklarını duyurdu.

2003'te Bush'un başkan olduğu dönemde ABD, kitle imha silahları olduğunu iddia ederek Irak'ı işgal etmişti. Uzun süren çatışmalarda yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de evini terk etmek zorunda kalmıştı. Son 21 yılda istikrar ve düzenin kalmadığı Irak, terör örgütlerinin yuvası haline gelmişti. Irak, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını duyurdu.

ABD ASKERLERİ ÇEKİLMEYE BAŞLIYOR

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına verdiği röportajda ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusuna değindi.

ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

BAĞDAT 2 YILDAN FAZLASINI KABUL ETMİYOR

Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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