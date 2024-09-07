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ABD, Ukrayna'ya Rusya ile savaşa devam etmesi için 250 milyon dolarlık paket yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD, Ukrayna&#039;ya Rusya ile savaşa devam etmesi için 250 milyon dolarlık paket yapıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa müdahil olan ABD, 250 milyon dolarlık paket hazırladı. ABD, Ukrayna'ya hava savunma füzeleri, roket sistemleri, topçular için mühimmat gönderecek.

Dünyanın 2 yıldır anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ABD, Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan silah ve teçhizattan oluşan 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin Kiev'e ilave askeri desteğini sürdürdüğü bildirildi.

ABD, Ukrayna'ya Rusya ile savaşa devam etmesi için 250 milyon dolarlık paket yapıyor - 1. Resim

HAVA SAVUNMA FÜZELERİ VE ROKET SİSTEMLERİ

Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşında savunma amacıyla acil ihtiyaç duyulan silahlar ve teçhizatı kapsayan yeni askeri paketin 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, pakette hava savunma füzeleri, roket sistemleri, topçular için mühimmat, tanksavar silahları, Bradley piyade savaş araçları ile diğer zırhlı araçların bulunduğu kaydedildi.

ABD, Ukrayna'ya Rusya ile savaşa devam etmesi için 250 milyon dolarlık paket yapıyor - 2. Resim

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün ülkesinin Almanya’daki Ramstein Üssü’nde 24'üncüsü düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda ABD Başkanı Joe Biden’in 250 milyon avroluk yardım paketini açıklayacağını duyurmuştu.

ABD, Ukrayna'ya Rusya ile savaşa devam etmesi için 250 milyon dolarlık paket yapıyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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