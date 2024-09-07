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Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı hava saldırısı! Onlarcasını birden gönderdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan Ukrayna&#039;ya İHA&#039;lı hava saldırısı! Onlarcasını birden gönderdi
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna, Rusya'ya ait 67 insansız hava aracından (İHA) 58'inin düşürüldüğünü açıkladı. Öte yandan başkent Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan gerilim devam ediyor. İki ülke son dönemde insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürürken, son açıklama Ukrayna cephesinden geldi.

11 BÖLGEDE HAREKETE GEÇİLDİ

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna topraklarını insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'ya ait 67 uzun menzilli İHA'dan 58'inin düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, hava savunma birliklerinin Ukrayna genelinde 11 bölgede harekete geçtiği ifade edilirken, başkent Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

BAŞKENTTE 18 DAKİKA HAVA ALARMI

Kiev şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, "Düşman İHA'ları gece yarısından önce farklı yönlerden topraklarımıza doğru uçmaya başladı, sabah 03.00'te Kiev'e yaklaştı. Başkentte verilen hava alarmı 18 dakika sürdü. Bu süre zarfında hava savunma birimi Kiev üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. Başkenti tehdit eden tüm insansız hava araçları imha edildi. Düşmanın hiçbir İHA'sı hedefine ulaşamadı" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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