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Rusya'dan Ukrayna savaşının barışa kavuşmaması hakkında ABD ve Avrupa ülkelerini suçladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan Ukrayna savaşının barışa kavuşmaması hakkında ABD ve Avrupa ülkelerini suçladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahil olan ABD ve birçok Avrupa ülkesine tepki gösterdi. ABD'nin Ukrayna'yı siyasi olarak savaşa sürüklediklerini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ne Washington, ne Avrupa devletleri, ne de önderliğindeki Ukrayna, siyasi diplomatik yöntemlere yanaşmıyor." açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna krizinin siyasi yöntemlerle çözümüne yanaşmadığını belirterek, "Bu nedenle Ukrayna'daki özel askeri operasyonumuz belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam etmeli." dedi.

Rusya'dan Ukrayna savaşının barışa kavuşmaması hakkında ABD ve Avrupa ülkelerini suçladı - 1. Resim

UKRAYNA KRİZİ BİTMİYOR

Rus "İzvestiya" gazetesine röportaj veren Peskov, Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin başından beri siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Peskov, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan belirlediğimiz hedeflere ulaşmak. Bunu ne şekilde yapacağımız ikinci planda. Elbette bunun barışçıl yollarla yapılması daha iyi olur. Ancak ne Washington, ne Avrupa devletleri, ne de önderliğindeki Ukrayna, siyasi diplomatik yöntemlere yanaşmıyor. Bu nedenle Ukrayna'daki özel askeri operasyonumuz belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam etmeli."

Rusya'dan Ukrayna savaşının barışa kavuşmaması hakkında ABD ve Avrupa ülkelerini suçladı - 2. Resim

"ZELENSKİY, YASALARA GÖRE MEŞRU BAŞKAN DEĞİL"

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin durumuna da değinen Peskov, "Bunlar, Rus topraklarının ayrılmaz parçası. Bu bölgeler Rusya'nın. Elbette, bu bölgelerde özel durum söz konusu." şeklinde konuştu.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşruiyeti ile ilgili ise "Zelenskiy, yasalara göre meşru başkan değil. Aslında, Ukrayna'da iktidarın meşruiyeti 2014 yılında yapılan darbeyle sona erdi." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın hem Rus hem de Ukrayna tarafıyla temasları sürdürdüğünü ve bu nedenle Ukrayna krizi çözümünde yardımcı olabileceğini dile getiren Peskov, Rusya'da yeniden seferberliğin ilan edilmesi konusunun gündemde olmadığını söyledi.

Rusya'dan Ukrayna savaşının barışa kavuşmaması hakkında ABD ve Avrupa ülkelerini suçladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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